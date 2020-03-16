Sivas'ta kar yağışı
SİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla, kent merkezi beyaza büründü.
16.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:05
SİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla, kent merkezi beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Sivaslılar kar yağışında yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Meraklıları ise bolca fotoğraf çektirdi. Bazı Sivaslılar, mart ayının her zamanki gibi soğuk havasıyla kendisini hissettirdiğini belirtti.
Kaynak: DHA
Manşet
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