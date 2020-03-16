Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
16.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:08
Sivas 'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede etkili olan kar yağışı yer yer tipi şeklinde yağıyor. Yağışla birlikte araçların üzeri karla kaplandı.
Karayolları ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.
İlçeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak çevresinde güzel görüntüler oluştu.
Kızılırmak'ta su seviyesinin büyük oranda yükseldiği gözlendi.
İlçede etkili olan kar yağışı yer yer tipi şeklinde yağıyor. Yağışla birlikte araçların üzeri karla kaplandı.
Karayolları ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.
İlçeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak çevresinde güzel görüntüler oluştu.
Kızılırmak'ta su seviyesinin büyük oranda yükseldiği gözlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kızılırmak, Hafik, Sivas, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor