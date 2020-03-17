Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ta kar yağışı (2)KAR ULAŞIMI ETKİLEDİKentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü.
17.03.2020 00:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:25
Sivas 'ta kar yağışı (2)
KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas- Ankara karayolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlara polis, jandarma ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yolda kalan bir ambulans da zincir takıp yoluna devam etti.
Öte yandan Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli mevkisinde bir süre Sivas istikametine araç ulaşımına kapandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas- Ankara karayolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlara polis, jandarma ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yolda kalan bir ambulans da zincir takıp yoluna devam etti.
Öte yandan Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli mevkisinde bir süre Sivas istikametine araç ulaşımına kapandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Sivas'ta kar yağışı
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı