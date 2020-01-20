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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta kar yağışı etkili olduSİVAS'ta gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı etkili oldu.

20.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:39
'ta kar yağışı etkili oldu
SİVAS'ta gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı etkili oldu. Kent beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Gece kent genelinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde güzel manzaralar ortaya çıktı. Karla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sabaha karşı kent meydanına inen kişiler fotoğraf çektirerek bu anların tadını çıkardı. Kar yağışının ulaşımı etkilemeye başlaması ile birlikte belediye ekipleri de erkan mesai yaptı. Şehir içinde ve kaldırımlarda kar temizliği yapıldı. Şehirler arası yollarda ise ulaşım zaman zaman aksadı. Kar yağışı ve yoldaki birikintiler nedeni ile araçlar yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri de ulaşımda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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