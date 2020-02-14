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Sivas'ta kar yağışının ardından araçların üzeri karla kaplandı

Sivas'ta 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

14.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:48Sivas'ta kar yağışının ardından araçların üzeri karla kaplandı
'ta 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dururken, soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle park halindeki birçok aracın üzerini kar kapattı. Bir vatandaşın otomobilinin üzerindeki karı kürekle temizlemesi ilginç görüntü oluşturdu.
Soğuk havanın etkisiyle bazı binalarda dev buz sarkıtları oluştu.
Kentte Kızılırmak'ın yanı sıra birçok göl ve göletin yüzeyi buzla kaplandı.
Çifte Minare'nin içerisinde yer alan ve karla dolan süs havuzunda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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