Sivas 'ta karantina altındaki öğrencilerden alkışlı destek

YURT dışından koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilen 577 öğrenci 14 günlük karantina sürecini geçirdikleri yurdun penceresine çıkarak alkışlarla polis, asker ve sağlık görevlilerine destek verdi.

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirilen öğrenciler, Sivas'ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 10 bin kişilik yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında gözetim altına alındı. Öğrenciler, bugünlerde büyük bir özveriyle görev yapan sağlıkçı, asker ve polise destek olmak için gözetim altında tutuldukları yurdun camlarına çıkarak alkışlarla destek verdi. En büyük Türkiye sloganları atan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra öğrenciler yurdun güvenliğini sağlayan polislere de tezahüratlarda bulundu. Polisler de öğrencilerin tezahüratlarına siren çalarak karşılık verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Öğrencilere desteklerinden ötürü karantinanın ardından Sivas köftesi sözü verildi.

Kaynak: DHA