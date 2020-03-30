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Sivas'ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği

Sivas'ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliğiYURT dışından Sivas'a getirilip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

30.03.2020 01:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:45
Sivas 'ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği
YURT dışından Sivas'a getirilip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan 'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı. "Bir Sivaslı uğruna", "Lingo lingo şişeler", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Türkiyem" adlı şarkıların söylendiği moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkat çekti. Karantinada tutulan öğrenciler de yurt penceresine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı. Öğrenciler, "En büyük Türkiye" ve "En büyük Sivas" tezahüratlarında bulundu. Karantinadaki öğrenciler Kovid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti.
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Sivas’ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Sudan, Sivas, Güncel

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Sivas'ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği

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