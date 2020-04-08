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Sivas'ta karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderiliyor

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinada tutulan öğrenciler, tahliye edilmeye başlandı.

08.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:34
Sivas'ta karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderiliyor
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan 'dan Sivas 'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinada tutulan öğrenciler, tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen öğrencilerden 520'si, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina sürelerini tamamladı.
Sabah yurda gelen aileleri tarafından alınan bazı öğrenciler, adlarına düzenlenen seyahat izin belgeleriyle özel araçlarla kentten ayrılmaya başladı.
Ailelerine kavuşan öğrencilerin sevinçli ve heyecanlı oldukları görüldü. Bazı öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı.
Öğrencilerin bir bölümü ise otobüslerle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na götürüldü.
Öğrenciler, uçuş için özel izin alınan uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Bazı öğrenciler de yolcu otobüsleriyle kentten ayrılıyor.
Bu arada, öğrencilerin ulaşım bedelinin devlet tarafından karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sudan, Sivas, Güncel
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