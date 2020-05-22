Sivas'ta, karantinada tutulanlar memleketlerine uğurlandı

Sivas'ta, karantinada tutulanlar memleketlerine uğurlandıAMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentinden getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta karantinaya alınan, Türk vatandaşlarından kornonavirüs testleri negatif çıkanlar tahliye edildi.

22.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:01
Sivas'ta, karantinada tutulanlar memleketlerine uğurlandı
AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentinden getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta karantinaya alınan, Türk vatandaşlarından kornonavirüs testleri negatif çıkanlar tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan, 289'u yetişkin ve 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı, 18 Mayıs Pazartesi günü Sivas'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, öğle saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçağa giren ekipler, sağlık kontrolü yaptı. Apronda bekletilen otobüslere bindirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki Gençlik Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı genelgesi ile karantina süreçlerinin evde geçirileceğinin duyurulmasıyla 5 gün yurtta kalanların bir kısmı bugün sabah saatlerinde tahliye edildi. Tahliye öncesi yurt bahçesine fidan dikme etkinliği düzenlendi. Fidan dikiminin ardından Türk vatandaşları belirlenen otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Türk vatandaşlarının karantina sürecini evlerinde aile hekimlerinin kontrolünde geçireceği öğrenildi. ABD'den geldikten sonra yapılan testlerde koronavirüse rastlanan 9 kişinin ise tedaviye alındığı öğrenildi.
'BURADA ÇOK RAHATTIK'
Miami'den Sivas'a getirilen Türk vatandaşlarından Funda Buga köpeği 'Zeus' ile memleketine uğurlandı. Tahliye olduğuna üzüldüğünü belirten Buga, "Burada çok rahattık. Keşke biraz daha kalsaydık. Zeus'la çok güzel ilgilendiler. İnanılmaz bir şefkat gördü. Kısa sürdü, tam dinlenmeye başlamıştık. Keşke gitmeseydik. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Zeus burada günlerini oynayarak geçirdi. O burada hayatından çok memnundu" dedi. Cengiz Baloğlu ise, "Burada çok misafirperver şekilde ağırlandık. Tüm Sivas halkına ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 9 aylık bir ABD maceramız vardı. Görevli olarak gitmiştik. Şimdi memleketimize dönüyoruz ve mutluyuz" diye konuştu. Sivas’ta, karantinada tutulanlar memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Miami, Sivas, Güncel, Haber

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