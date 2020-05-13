Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandıHİNDİSTAN'tan Sivas'a getirilen 69 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

13.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:32
Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı
HİNDİSTAN'tan Sivas'a getirilen 69 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Misafirler ayrılmadan önce yurt bahçesine fidan dikti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 69 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci sona erdi. Vatandaşlar, yurdun bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti. Karantina sürecini tamamlayanlara fidan hediye edildi. Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar ile yurt görevlileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu. Yoga eğitimi için Hindistan'a gittiğini ve 4 ay orada yaşadığını söyleyen Çağatay Bağcı, "14 gün boyunca buradaydık. Çok teşekkür ederim her şey için tüm fedakarlıklarınız için her isteğimize ne istediysek cevap verdiniz" dedi.
Sevim Sayra Felek ise, "Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı, gayet iyiydi. Kapalı olmanın dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. Keyifli zaman geçirdik burada" diye konuştu.
Azerbaycanlı Hatice Musayeva da görevlilere teşekkür ederek, "Çok uğraştınız bizlerle çok güzel hizmet ettiniz. Hasta da oldum. Ambulansla götürdüler. Her bir şeyi yaptılar. Bayrağımız bizim bayrağımız. Bayrağımız her zaman dalgalansın. Kardeşliğimiz var olsun" ifadelerini kullandı.
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Sivas’ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Sivas, Güncel, Haber

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