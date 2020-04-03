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Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 3 kişiye para cezası

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinadaki köyde çıkış yasağına uymayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

03.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:14
Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 3 kişiye para cezası
Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinadaki köyde çıkış yasağına uymayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, karantinadaki Boyalı köyünde yaşayan 3 kişinin çıkış yasağına uymadıkları ve ikametlerden ayrıldıklarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, ilçede yakalanan 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet kapsamında toplam 3 bin 934 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koyulhisar, Sivas, Güncel
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