Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta karantinadaki köylerde sessizlik hakim

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ilçede karantina alınan 5 köyde sessizlik hakim. Jandarma ekipleri sık sık köyde uyarı anonsları yaparak insanların evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapıyor.

30.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:50
Sivas'ta karantinadaki köylerde sessizlik hakim
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ilçede karantina alınan 5 köyde sessizlik hakim. Jandarma ekipleri sık sık köyde uyarı anonsları yaparak insanların evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapıyor.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alındı. İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Karantina kararının uygulamaya başlaması ile söz konusu köylerde hareketlilik tamamen durdu. Jandarma ekiplerinin gözetimindeki köylerde vatandaşların mümkün olduğunca evde kalması ve dışarıya çıkmaması isteniyor. Ekipler de zaman zaman köy içerisinde araçtan anons yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara riayet edilmesi yönünde uyarı yapıyor.

İSTANBUL'DAN GELEN İLERİ YAŞLI KİŞİDE ÇIKTI

Karantina altıda bulunun 30 haneli Suşehri'nin Boyalıca köyüne, tatillerini geçirmek üzere gelen ileri yaşlı çiftten N.A.'da virüse rastlandı. Bunun üzerine eşi O.A. da karantinaya alındı. Ardından Valilik kararıyla köyün tamamı karantinaya alındı. Bölgedeki köylere özellikle balarla birlikte başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan köylülerin tatil amacıyla sıklıkla geldiği ve bunu önlemek amacıyla karantina kararının alındığı öğrenildi. Diğer köylerde de benzer durumların söz konusu olduğu belirtildi. Karantinadaki köy havadan da görüntülendi.

EKİPLERDEN İLÇE GİRİŞİNDE KONTROL

Diğer yandan jandarma ve polis ekipleri, Tokat- Erzincan karayolu üzerinde Suşehri ilçesi girişinde durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin ateşini ölçüyor. Ayrıca yolculuk sırasında uyması gereken kurallar ve koronavirüs tedbirleri le ilgili de bilgilendirme yapılıyor.


- Sivas
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Sivas, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta karantinadaki köylerde sessizlik hakim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Sakarya'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber 15:18: İsrail Başbakanı Netanyahu, danışmanında Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya girdi - Haber 15:17: Köylülerin gönüllü dezenfekte timi - Haber 15:16: Kaliteli zeytinyağları ödüllendirildi - Haber 15:16: Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber