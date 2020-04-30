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Sivas'ta karantinadaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilerek Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Türk vatandaşlarına, sahurda davulcu tarafından mani okunarak ramazan nostaljisi yaşatılıyor.

Sivas'ta karantinadaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi
30.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:05
Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilerek Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Türk vatandaşlarına, sahurda davulcu tarafından mani okunarak ramazan nostaljisi yaşatılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan 639 Türk vatandaşı, ramazan ayını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde geçiriyor.
Yurtta kalan vatandaşlar sahura, ramazan davulcusunun, yurt binalarının etrafında okuduğu maniler eşliğinde kalkıyor. Davulcunun okuduğu manileri vatandaşlar odalarının pencerelerinden ilgiyle dinliyor.
Davulcu manisinde, "Aldım sazı elime, vurdum teline teline. Seni mani yaparım, korona gelme evime. Çin'den düştü yollara, çıktı dünya turuna, komşu komşu dolana." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Sivas, Güncel, Haber

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