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Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı

Sivas'ta koronavirüs karantinasından kaçan 33 yaşındaki adam, polis tarafından yakalanp yeniden karantina altına alındı.

18.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:59

Sivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.

AKŞAM SAATLERİNDE KAÇTI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü ve ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyledi. Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.

YENİDEN KARANTİNAYA ALINDI

Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı. Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü.

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Sivas’ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı

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Karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Etiketler : Numune Hastanesi, Almanya, Polis, Sivas, Güncel

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