Sivas'ta Karayolları ekiplerinin zorlu kış mesaisi

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, zorlu kış şartlarında yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sivas 'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm kenti etkisi altına aldı. Hem kent merkezinde hem de şehirlerarası yollarda yaşanan kar birikintisi ve tipi nedeni ile zaman zaman ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Sivas- Malatya karayolunun 55'inci kilometresinde yer alan ve kışın sürücülerin korkulu rüyası olan Yağdonduran Geçidi'nde de yoğun tipi etkili oldu. Yoldaki buzlanma nedeni ile görevden dönen bir karayolu aracı yan yatarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ekipler aracın kurtarılması için harekete geçti. Kent merkezinden getirilen vinç yardımı ile devrilen araç yer yer görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü tipi altında güçlükle kaldırıldı. Yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için Malatya yolu her iki yönden bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen aracı kaldırmasının ardından yol, trafik ekiplerinin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı. Yollarda zaman zaman kayan araçlar nedeni ile de kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle ağır tonajlı sürücülerin mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları ve mutlaka zincir takmaları istendi.

- Sivas