Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
17.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:18
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Caddesi Altın Başak sitesinde, aynı aileden Nafiye (74), Tamer (40), Nihayet (41), Kevser (13), Nafiye (11), Refika (9) ve Aysima (2) Karakavak, kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Caddesi Altın Başak sitesinde, aynı aileden Nafiye (74), Tamer (40), Nihayet (41), Kevser (13), Nafiye (11), Refika (9) ve Aysima (2) Karakavak, kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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