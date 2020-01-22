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Sivas'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörlerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

22.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:33
'ın ilçesinde traktörlerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Suşehri ilçesi köyü Göynük mezrası yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir traktör şarampole saplandı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bölgeye ulaştı.
Traktörde bulunan ve Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Suşehri, Sivas, Kale, Güncel

Kaynak: AA


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