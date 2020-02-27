Haberler » Güncel » Sivas'ta karlı mücadele sürüyor - Haber

Sivas'ta karlı mücadele sürüyor

Son 15 yılının en sert Kış mevsimini geride bırakan Sivas'ta, şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları halen sürüyor.

27.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:51Sivas'ta karlı mücadele sürüyor
Son 15 yılının en sert Kış mevsimini geride bırakan 'ta, şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları halen sürüyor.

Sivas'ta son 15 yılının yaşanan en sert kış mevsimi geride kalsa da etkileri hissedilmeye devam ediyor. Şehir merkezinde yağan yarım metre kalınlığında kar, aradan geçen iki haftaya rağmen tam olarak erimedi. Sivas Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, şehir merkezinde ana arterlerde kalan kar kütlelerini temizlemek için başlattıkları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makineleri ile kaldırılan kar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:39:25