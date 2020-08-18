Sivas’ta KBRN tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara karşı hazırlıklı olmak için yaptığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan ve İsmet Yılmaz bulvarları üzerindeki tatbikat öncesi senaryoyu okudu.

Senaryo gereği, yurt dışından ithal edilen kimyasal maddenin nakledildiği tır, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde bir minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu tırdaki kimyasal madde, alana yayıldı ve 6 kişi olumsuz etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen tam korumalı AFAD ekipleri, kimyasal maddeden etkilenen 6 kişiyi bulunduğu yerden çıkarıp, temizleme alanına getirdi.

Kimyasala maruz kalanlar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 17 Ağustos depremini unutmamak, kurumların kapasitelerini gözden geçirmek ve koordinasyonu artırmak için tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Türkiye'nin doğal afetlere sık sık maruz kaldığına dikkati çekerek, ekibin hem dinamik hem koordineli çalışabilmesi açısından bu tatbikatların önemli olduğunu vurguladı.