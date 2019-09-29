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Sivas'ta kellah gölü tamamen kurudu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tarımda önemli bir yere sahip olan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu.

29.09.2019 15:05Sivas'ta kellah gölü tamamen kurudu
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tarımda önemli bir yere sahip olan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.
Ulaş'a bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer alan Kellah Gölü kaynakların azalmasıyla kurudu. Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsim nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. Çevredeki çiftçilerin arazilerini de sulamasında önemli bir yere sahip olan göl tarımı da olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.



Ulaş, Güncel

Kaynak: DHA

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