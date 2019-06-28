28.06.2019 16:14
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Sivas'ta kene ölüme neden oldu

Sivas

Sivas'ta kene tarafından ısırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Sivas 'ta kene tarafından ısırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde ikamet eden A.S. (35), geçtiğimiz hafta vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkardı. Keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan A.S., başvurduğu Zara Devlet Hastanesinde yapılan ilk kontrollerin ardında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan hasta, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas , 3. Sayfa

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