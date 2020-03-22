Sivas'ta kent meydanı çamaşır suyuyla yıkandı

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nı çamaşır suyu ile yıkayarak dezenfekte çalışması yaptı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı dezefentekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik görevleri çamaşır suyu ile virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de çalışmaları yerinde inceledi.Belediye Başkanı Hilmi Bilgin koronavirüse karşı devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili hükümetimizin aldığı birçok tedbir var. Dün itibariyle de 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu noktada büyüklerimizin kendi hayatlarını korumak adına tedbirleri aldık ve uygulamaya başladık. Aynı zamanda farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de şehrimizin tarihi kent meydanını dezenfekte ederek, yıkayarak hem bahar temizliği hem de koronavirüse karşı tedbir alıyoruz. Bizim hemşehrilerimizden ricamız mümkün olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, çarşıya, pazara ihtiyaçları dışında çıkmamaları. Özellikle 65 yaş üzerinde risk altında olan hemşehrilerimizin de alınan karar gereği eğer bir ihtiyaçları varsa Valilik, Belediye ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte her zaman ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri aldık. Bu süreci evde kalarak hep birlikte atlatacağız" dedi.

Kaynak: DHA