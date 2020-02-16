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Sivas'ta kış

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

16.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:03
'ın ilçesine bağlı 'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçeye 32 kilometre mesafedeki Yeniköy'de kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye kadar ulaştı.
Kar yağışının durmasının ardından köy halkı evlerine, ahırlarına, komşularına giden yolları küreklerle açmaya başladı.
Köy halkından Hüseyin Türkoğlu (57), "Senelerdir bu kadar kar yağmadı. Bu sene hemen hemen 1,5 metre kar yağdı." dedi.
Ali Kırt ise "72 yaşındayım, gençliğimde keçi otlatırdım, bu seneki kadar kar görmedim. Eskiden keçiler karın üzerine bırakırdık karın üzerinde dolaşırlardı ama bu seneki kar her senekinden fazla." diye konuştu.
Sivas'ta kış

Yeniköy, Hafik, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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: Sivas'ta kış


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