Sivas'ta kısıtlama öncesi bayram yoğunluğu

Sivas'ta kısıtlama öncesi bayram yoğunluğuSİVAS'ta, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar caddeler, sokaklar ve sebze halinde yoğunluk oluşturdu.

22.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:12
Sivas'ta kısıtlama öncesi bayram yoğunluğu
SİVAS'ta, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar caddeler, sokaklar ve sebze halinde yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesi İlk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 50 il arasında yer alan Sivas'ta Ramazan Bayramı öncesi alışveriş telaşı yaşandı. Alışverişe çıkan vatandaşlar cadde, sokaklar ve sebze halinde yoğunluğa neden oldu. Çarşılara akın edenler şeker ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yaptı. Sebze halinde de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Pazarlarda zabıtalar olmayanlara maske dağıtım yaptı. Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Hal esnafı bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve sosyal mesafeye uyulmadığını söyledi. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler de 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Sokağa çıkan gençler İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde gezerek dışarı çıkmanın keyfini çıkardı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Sivas’ta kısıtlama öncesi bayram yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Sivas, Güncel, Haber

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