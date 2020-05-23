SİVAS'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

23.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:16
Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye ekipleri, boş caddelerde temizlik çalışması yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının ilk gününde kısıtlamanın ilk kez uygulandığı iller arasında yer alan Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte denetimlerine başladı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların olduğu görüldü. Sessizliğe bürünen kent merkezinde belediye temizlik ekipleri de temizlik çalışması yaptı. Polis ekipleri, İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi'ni kısmen trafiğe kapattı. Vatandaşlar sadece saat 10.00 ile 17.00 arası yürüme mesafesindeki marketlere giderek alışverişlerini yapabilecek. SİVAS’ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Metiner, Arınç’a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz Haber
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Haberler››Güncel››SİVAS'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Haber 12:13: Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu - Haber 12:13: Yazar Mehmet Serez Caddesi yeni haliyle göz kamaştırıyor - Haber 12:13: Muş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı - Haber 12:11: Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske dağıtıldı - Haber 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:43: Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber