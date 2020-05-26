Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim

Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakimSİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik havadan görüntülendi.

26.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:24
Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim
SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı Sivas'ta cadde ve sokaklarda kısıtlamanın son gününde de sessizlik yaşandı. Polis ekipleri kavşaklardaki kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken seyir halindeki araçların sürücülerin kimliklerini ve izin belgelerini kontrol etti. Vatandaşlar evde kalarak sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyarken, tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlik dikkat çekti. Sivas’ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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