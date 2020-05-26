Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim
Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakimSİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik havadan görüntülendi.
26.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:24
SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı Sivas'ta cadde ve sokaklarda kısıtlamanın son gününde de sessizlik yaşandı. Polis ekipleri kavşaklardaki kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken seyir halindeki araçların sürücülerin kimliklerini ve izin belgelerini kontrol etti. Vatandaşlar evde kalarak sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyarken, tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlik dikkat çekti.
Kaynak: DHA