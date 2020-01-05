Haberler » Güncel » Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı - Haber

Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu.

05.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:09 Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yerinin yolu kapandı

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğup 'e dökülen 'nin en uzun ırmağı olan 'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 köy ve mazranın yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü, kısmen buz tuttu. İlçede doyumsuz manzaranın ortaya çıktı.

Karın ilçeye çok yakıştığını söyleyen Sercan Dervişoğlu, "Burası mikrobun kırıldığı yer. Biz temiz insanlarız. Biz burada çayımızı bile karlı içiyoruz. Bu kar çayı soğutmuyor, daha da çok ısıtıyor. Burası 'ın çatısıdır. Yüksek yerlere daha fazla kar yağıyor. Karın muhteşem olduğu yerdeyiz. Kızılırmak dondu ve güzel görüntüler oluştu. Biz de yaz ve kış Kızılırmak'ı görmeden yapamıyoruz. Çayımızı da manzaramıza karşı içiyoruz. Belki bazı insanlar bu görüntüler için milyarlar harcıyor. Biz çok şanslıyız. Herkesi ilçemize bekliyoruz" dedi.

280 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPALI

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle il genelinde 280 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 



Kızılırmak, Karadeniz, Türkiye, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38   Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı - Haber
14:38   Elazığ'da 105 köy yolu, kardan kapandı - Haber
14:38   Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı - Haber
14:38   Ailesinin hukuk mücadelesiyle şehit sayıldı - Haber
14:37   İdlib'deki bombardımandan evlerinin toprağını öpüp kaçtılar (3) - İDLİB - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:49:22