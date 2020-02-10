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Sivas'ta Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

10.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:36Sivas'ta Kızılırmak ve bazı göller buz tuttu
'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle 'nin en uzun nehri 'ın Eğri Köprü ve mevkisinde, bazı kısımları buz tuttu.
Yüzeyi yaklaşık 10 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşmesi dikkati çekti.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti de soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Bazı vatandaşlar donan gölün üzerinde yürüdü.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan göletin yüzeyi de buz tuttu.
Park halindeki araç buzla kaplandı
Sivas'ta park halindeki bir aracın üzerinin buzla kaplanması da dikkati çekti.
Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta sıkıntı yaşadı.
Gemerek ilçesinde karı fırsat bilen çocuklar, fırın tepsileriyle kayarak eğlendi.
Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere il merkezinde 15, İmranlı ilçesinde 25,5 dereceye kadar düştü.

Kızılırmak, Karşıyaka, Türkiye, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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