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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

06.08.2019 13:02 Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Sivas'ın Hafik ilçesi Koşutdere köyüne gelen 3 çocuk babası İzzet Kütük'ü (69) kene ısırdı.
Vücudunu tutan keneyi kendisi çıkartan Kütük, bir süre sonra rahatsızlanarak Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından 22 Temmuz'da KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kütük, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yakınlarına teslim edilen Kütük'ün cenazesi, Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'na görevliler tarafından defnedildi.

İstanbul, Kongo, Kırım, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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