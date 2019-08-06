Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

06.08.2019 14:52
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Sivas'ın Hafik ilçesi Koşutdere köyüne gelen 3 çocuk babası İzzet Kütük'ü (69) kene ısırdı.
Vücudunu tutan keneyi kendisi çıkartan Kütük, bir süre sonra rahatsızlanarak Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından 22 Temmuz'da KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kütük, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yakınlarına teslim edilen Kütük'ün cenazesi, Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'na görevliler tarafından defnedildi.

İstanbul, Kongo, Kırım, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55   Dünya nüfusunun 4'te biri su stresi yaşıyor
16:55   Van'da radyasyon onkolojisi birimi kuruldu
16:54   Kağıthane'de gıda işyerleri denetlendi
16:54   Başkan Akboğa: "Esnafımıza sahip çıkalım"
16:54   Göle giren İranlı kardeşlerden 1'i boğuldu, 3'ü kurtarıldı
16:54   4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı
16:54   AK Parti Sason İlçe Danışma Kurulu toplantısı