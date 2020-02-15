Haberler » Güncel » Sivas'ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı - Haber

Sivas'ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

15.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:09Sivas'ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre 2019'un ilk ayında 422 konutun satıldığı 'ta 2020'nin aynı döneminde 642 konut satıldı. Satılan konutların 249'unu ipotekli satışlar, 393'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu. Konut satışında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 52,13 oranında artış kaydedildi.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta yeni yılın ilk ayında satılan 642 konutun 250'sini ilk satış, 392'sini ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:34:53