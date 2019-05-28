Sivas'ta korkutan yangın

Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde bir nalbur deposunda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Erzincan
Caddesi üzerinde bulanan nalbur deposunda yangın çıktı. Plastik
boru bulunan nalbur deposunda bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın, nalbur deposunun bitişiğinde bulunan iki katlı evin çatısına ve bir apartmanın dış yalıtımına sıçradı. Depodaki plastik maddeler ve apartmanın yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla yoğun bir duman oluştu. Yangın, Suşehri Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin uzun uğraşlarından sonra kontrol altına alındı. Alevlerin evlerine sıçramaması için apartman sakinlerinin bidonlarla su atmaları dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Plastik
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, Sivas
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA