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Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta bir apartmanın baca kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından çatıyı sarmadan kontrol altına alındı.

22.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:08Sivas'ta korkutan yangın
'ta bir apartmanın baca kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından çatıyı sarmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi 31. Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı Emin Apartmanında bacada çıkan yangın çatıya sıçradı. Çatıdan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çatıyı sarmadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu. - SİVAS

Emek Mahallesi, İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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