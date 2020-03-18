Sivas'ta korona tedbirli anma
Sivas'ta Çanakkale Zaferinin 105.yıl dönümü etkinliği, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, beş protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
18.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:31
Sivas 'ta Çanakkale Zaferinin 105.yıl dönümü etkinliği, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, beş protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen çelenk sunma törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Hızal ve Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene; Vali Ayhan ve beraberindeki 4 protokol üyesi, şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.
Korona virüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon çerçevesinde yaptıklarını belirten Vali Ayhan, amacın virüs ile her alanda mücadele etmek olduğunu söyledi. Vali Ayhan, "Beşli bir protokolle yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir, virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı" dedi. - SİVAS
Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen çelenk sunma törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Hızal ve Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene; Vali Ayhan ve beraberindeki 4 protokol üyesi, şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.
Korona virüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon çerçevesinde yaptıklarını belirten Vali Ayhan, amacın virüs ile her alanda mücadele etmek olduğunu söyledi. Vali Ayhan, "Beşli bir protokolle yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir, virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı" dedi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi