Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta, korona virüs tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi

Sivas'ta korona virüs testleri pozitif çıkan 8 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

03.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:36
Sivas'ta, korona virüs tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi
Sivas 'ta korona virüs testleri pozitif çıkan 8 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta korona virüs tedavileri tamamlanan 8 hastanın taburcu edildiği haberini, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da güçlü sağlık altyapısı ve özverili sağlık çalışanlarımızla başta ilk vaka olmak üzere 8 Kovid-19 hastamızın tedavisini tamamlayarak taburcu ettik. Fedakarlığı örnek olan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."ifadelerine yer verdi. - SİVAS
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Lalapaşa'da sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor - Haber 12:50: Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı - Haber 12:49: Kars'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı - Haber 12:49: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR - Haber 12:49: Genç iş adamlarından Milli Dayanışma kampanyasına destek - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber