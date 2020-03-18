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Sivas'ta korona virüs tedbirli anma

Sivas'ta korona virüs tedbirli anma Sivas'ta Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinliği, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, beş protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi Sivas'ta Çanakkale Zaferi'nin 105.

18.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:40
Sivas'ta korona virüs tedbirli anma
Sivas'ta korona virüs tedbirli anma
Sivas'ta Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinliği, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, beş protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi
SİVAS - Sivas'ta Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinliği, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, beş protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen çelenk sunma törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Hızal ve Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene; Vali Ayhan ve beraberindeki 4 protokol üyesi, şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.
Korona virüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon çerçevesinde yaptıklarını belirten Vali Ayhan, amacın virüs ile her alanda mücadele etmek olduğunu söyledi. Vali Ayhan, "Beşli bir protokolle yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir, virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Sivas, Genel

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