Sivas'ta koronavirüs önlemleri
Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köy okullarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
12.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:03
Sivas 'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köy okullarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, koronavirüsüne karşı okulların tedbir amaçlı dezenfekte edildiğini söyledi.
Öğrencilerin her şeyin en güzelini ve sağlıklısını hak ettiğini belirten Akköz, "Her şeyin başı sağlıktır. Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek ilkesini tüm öğrencilerimizin benimsemesi de yaptığımız çalışmaların bir parçası. Temizlik alışkanlığının çocuklarımıza kazandırılması noktasında öğretmenlerimizden de özgün çalışmalar bekliyoruz. Bulaşıcı hastalıklardan çocuklarımızı azami düzeyde korumayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için var gücümüzle çalışacağız." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de Kaymakam Akköz'e teşekkür etti.
Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, koronavirüsüne karşı okulların tedbir amaçlı dezenfekte edildiğini söyledi.
Öğrencilerin her şeyin en güzelini ve sağlıklısını hak ettiğini belirten Akköz, "Her şeyin başı sağlıktır. Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek ilkesini tüm öğrencilerimizin benimsemesi de yaptığımız çalışmaların bir parçası. Temizlik alışkanlığının çocuklarımıza kazandırılması noktasında öğretmenlerimizden de özgün çalışmalar bekliyoruz. Bulaşıcı hastalıklardan çocuklarımızı azami düzeyde korumayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için var gücümüzle çalışacağız." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de Kaymakam Akköz'e teşekkür etti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Muhammed Burak, Sivas, Güncel
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