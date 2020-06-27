Sivas'ta koronavirüs tedbirleri altında YKS heyecanı

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri altında YKS heyecanıSİVAS'ta, YKS heyecanı yaşandı.

27.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:22
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri altında YKS heyecanı
SİVAS'ta, YKS heyecanı yaşandı. Sınavın ilk oturumu olan TYT'ye giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salonlara alındı. Öğrencilere görevliler maske dağıttı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS, 10.15'te itibariyle başladı. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte etti. Görevliler de öğrencilere maske dağıttı.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler, daha sonra sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler ise çocuklarını sınav merkezlerinin önünde dua ederek bekledi. Sivas’ta koronavirüs tedbirleri altında YKS heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sivas, Güncel, Haber

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