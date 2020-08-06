Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri denetimi

SİVAS'ta İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamındai il protokolü semt pazarında denetimlerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ekiplerle birlikte ilk olarak Alibaba Mahallesi'nde kurulan Perşembe pazarında koronavirüs denetimine katıldı. Vali Ayhan, pazarcı esnafını makse takmaları ve hijyen konusunda uyardı. Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra sebze hali ve çevresinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflardan ve vatandaşlardan fiziki mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat etmelerini istedi. Öte yandan il genelinde gerçekleştirilen denetimlere 84 ekipten oluşan 416 personel katıldı.

Görüntü Dökmümü:

-Vali ve beraberindekilerin pazarn ziyareti

-Esnafların denetlenmesi

-Valinin uyarıları

Haber: Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)