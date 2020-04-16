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Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 35 kişiye 44 bin lira para cezası

Sivas'ın Gölova ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 35 kişiye 44 bin 58 lira para cezası verildi.

16.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:50
Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 35 kişiye 44 bin lira para cezası
Sivas 'ın Gölova ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 35 kişiye 44 bin 58 lira para cezası verildi.
Gölova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılara rağmen yasaklara uymayan 11 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150 lira, 24 kişiye de Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Her şey sağlığınız için. Lütfen alınan tedbirlere uyalım. Evde kalalım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gölova, Sivas, Güncel
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