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Sivas'ta koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 60 yaşındaki Ali Varol, 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

07.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:33
Sivas'ta koronavirüsü yenen 60 yaşındaki kişi taburcu edildi
Sivas 'ın Akıncılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 60 yaşındaki Ali Varol, 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Alınan bilgiye göre, karantina altındaki Şenbağlar köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Varol'un evine İstanbul'da yaşayan ağabeyi Hasan ile yengesi Hatice Varol misafirliğe geldi.
Varol, evdeyken aniden rahatsızlanan ağabeyi ve yengesine yardım etti. Köye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan ve Hatice Varol'un yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Birkaç gün sonra fenalaşan Ali Varol da koronavirüs testi pozitif çıkınca Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavi süreci tamamlanan ve taburcu edilen Ali Varol, karantinaya alınan köyündeki evine döndü.
Ali Varol, yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan eşinin de Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Varol, "Büyük ağabeyim KOAH hastasıydı, ona yardımcı olurken ailemde yaklaşık 10 kişi bu hastalığa yakalandı." dedi.
Varol, kendisi ve iki yeğeninin tedavi sürecinin tamamlandığını belirterek, "Numune Hastanesinde tedavi olduk. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden, sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem, kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler, hastanede bulunmak çok zor bir süreç. Evde her türlü vakit geçirilebilir, evinizde kalın diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Akıncılar, Ali Varol, Sivas, Güncel
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