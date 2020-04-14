Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta Kovid-19 tedavisi gören 67 hasta iyileşti

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 67 kişinin sağlığına kavuşarak taburcu olduğunu söyledi.

14.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:58
Sivas'ta Kovid-19 tedavisi gören 67 hasta iyileşti
Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 67 kişinin sağlığına kavuşarak taburcu olduğunu söyledi.
Ayhan, Kovid-19 salgını nedeniyle video konferansla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Valilik ek binadan konferansa bağlanan Ayhan, koronavirüsle topyekun mücadele ettiklerini, bu mücadeleden devletin kararlılığı, milletin duyarlılığı ve sağduyusuyla zaferle çıkacaklarına inandığını belirtti.
Vefa İletişim Destek Hattı'ndan kendilerine ulaşan 37 bin 661 talebi karşıladıklarını anlatan Ayhan, "Birçok hayırseverimiz destek oldu. Yaklaşık 20 binin üzerinde gıda kolisi hazırlayarak depolarımızda hazır hale getirdik. 11 bin 900 vatandaşımıza gıda paketi ulaştırdık." dedi.
Ayhan, yasaklara uymayan vatandaşlara 356 bin lira idari para cezası verildiğini, denetimlerin devam ettiğini bildirdi.
Ortalama 94 bin kişi olan toplu taşımadaki hareketliliğin, koronavirüs kısıtlamalarıyla hafta içi 8, hafta sonu 3-4 bine düştüğünü dile getiren Ayhan, kurallara yüzde 90'ın üzerinde riayet edildiğini aktardı.
Ayhan, şehre giriş ve çıkışlarda ciddi tedbir aldıklarını anlatarak, "Bu tedbirler sayesinde vaka sayısında bir anda ciddi azalma meydana geldi. Ortalama 10-12 artış varken bir anda 3 ve 4 arasına düştü. Şu ana kadar 36 bin 900 araç kontrol edildi. 77 bin 291 vatandaşımız bilgilendirildi. 1 ayda 77 bin vatandaşımız Sivas'a geldi. Özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamalardan sonra bu rakam çok azaldı. Günlük 200-250'ye düştü." diye konuştu.
Vakaların çoğu İstanbul kaynaklı
Vakaların yüzde 80'ini İstanbul'dan gelen vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Ayhan, "Dolayısıyla şu ana kadar 21 yerleşim yerinde karantina tedbiri aldık. Oralardaki izolasyonu sağladıktan sonra karantinaları kaldırıyoruz. 8 yerleşim yerinde karantinalar kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
Ayhan, sağlık teşkilatının fiziki yapısı ve personel sayısının iyi durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İyi ve kötü senaryo planlarımız vardı. İyi ve kötü senaryoda 1500'e yakın vakamız olsaydı sağlık altyapımız buna müsaitti. Bunu kaldıracak gücümüz vardı. Bu rakamları görmeyeceğimizi özellikle söyleyeyim. Tedbirler sayesinde şu ana kadar 67 vatandaşımız taburcu oldu. Vakalarımızın yüzde 50'si iyileşmiş bulunmaktadır. Rakam paylaşmamamızın sebebi kimse rehavete kapılmasın. Moral ve motivasyonumuzun canlı tutulması açısından da iyileşen hasta olduğu algısını oluşturmak istiyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde çok iyi durumdayız. Test sayısına oranla vaka sayısı çok düşük, yüzde 5 civarında. Türkiye ortalamasının çok altında. Sivas platodan aşağı indi gibi gözüküyor. Sivas'la ilgili kaygılanacak, tedirgin olacak bir durum yok."
"Taburcularımız daha fazla"
Koronavirüs nedeniyle Sivas'ta 74 ve 82 yaşında iki kişinin vefat ettiğini de aktaran Ayhan, "Rehavete kapılmama noktasında rakam paylaşmama taraftarıyız. Taburcularımız daha fazla. Şu ana kadar 2 bin vatandaşımıza test yapıldı. Gerçekten rakamlar çok sevindirici bu da almış olduğumuz tedbirler sayesinde, özellikle karantinalara çok önem verdik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Koronavirüs, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Brezilya’daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haberler
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta Kovid-19 tedavisi gören 67 hasta iyileşti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:55: Beton ve büz fabrikasının filosu büyüyor - Haber 15:54: 80 yaşında koronavirüsü yendi, makam aracı ile evine gitti - Haber 15:54: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 15:53: Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:52: Otizmli çocuktan çok sevdiği polislere pastalı sürpriz - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin