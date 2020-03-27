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Sivas'ta köydeki yaşlılardan 'Evde kal' çağrısı

Sivas'ta köydeki yaşlılardan 'Evde kal' çağrısıSİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki kişiler koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı yaptı.

27.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:16
Sivas 'ta köydeki yaşlılardan 'Evde kal' çağrısı
SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki kişiler koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı yaptı.
İçişçileri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtladı. Şarkışla ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanakçı köyünde de kurallara uyarak evinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri köy sakinleri, muhtar Hasan Özmen tarafından hazırlanan video ile 'Evde kal' çağrısı yaptı. Köy sakinlerinden Ayşe Doğan, "Biz yaşlıyız. Köyde kapımıza bile çıkmıyoruz. Yaşlılarımıza sesleniyorum. Dışarı çıkmayın. Milletimize ve devletimize yardımcı olalım. Bu virüsten kurtulalım. Evimizden çıkmayalım. Bu hastalıktan hep beraber kurtulalım. Evinizde oturun. Dışarı çıkmayın" dedi.
Köyde yaşayan Mehmet Ağar (75) ise, "Yaşlıyım. Evimden dışarı çıkmıyorum. Allah'a şükür devletimiz her şeyimizi karşılıyor. Biz de devletimize yardımcı olalım. Allah izin verirse bu beladan kurtulalım. Mümkün olduğu kadar evimizden dışarı çıkmayalım" diye konuştu.
Cevat Tokgöz de, "Allah rızası için millete sebep olmayalım. Dışarıya çıkmayalım. Devletimize ve milletimize zararımız olmasın. Bu dertten kurtulalım" ifadelerini kullandı.
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Sivas’ta köydeki yaşlılardan ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şarkışla, Çanakçı, Sivas, Güncel

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Sivas'ta köydeki yaşlılardan 'Evde kal' çağrısı

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