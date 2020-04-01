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Sivas'ta köye adak kurbanı kesmeye gelen 8 kişiye koronavirüs cezası

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı.

01.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:16
Sivas'ta köye adak kurbanı kesmeye gelen 8 kişiye koronavirüs cezası
Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, adak kurbanı kesmek ve ziyarette bulunmak üzere 8 kişinin ilçe dışından toplu halde Ekinözü köyüne geldiğinin tespit edildiği belirtildi.
Koyulhisar Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayan 8 kişiye 392'şer lira para cezası kestiği bildirilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan daha hassas davranmaları ve çok zaruri ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamaları beklenmektedir. Alınan kararlara uymayanlara karşı idari para cezaları ile adli işlem de yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koyulhisar, Ekinözü, Sivas, Güncel
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