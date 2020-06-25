Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje

Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek projeSİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında vatandaşların köylerine geri dönmesini sağlamak amacıyla hazine arazisine tek tip 52 konut inşa edildi.

25.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:11
Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje
SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında vatandaşların köylerine geri dönmesini sağlamak amacıyla hazine arazisine tek tip 52 konut inşa edildi. Projede yapılan evlerle vatandaşlar hem doğduğu topraklara geri dönüyor hem de köylerden büyük şehirlere göç engelleniyor.
Sivas Valiliği'nce köye dönmek isteyen ve ev için arsa bulunmayan aileler için hayata geçirilen 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında kent merkezine 43, Hafik ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Günyamaç köyünde hazine arazisine tek tip 52 konut inşa edildi. Sivas Valiliği, Hafik Kaymakamlığı ile Günyamaç Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kalkındırma Derneği'nce yapılan proje kapsamında vatandaşların köylerine geri dönmeleri ve köyden büyük şehirlere göçün önlemesi amaçlanıyor. 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen evler, 4 yıl süren çalışmanın sonunda tamamlandı. Günyamaç köyü nüfusuna kayıtlı vatandaşlara verilecek evlerin Kurban Bayramı öncesi teslim edilmesi bekleniyor. Yapılan evlerle birlikte vatandaşlar büyük şehirlerden köylerine dönmeye başladı.
'KÖYLERİMİZİ HAREKETLENDİRMEK ADINA EVİ OLMAYANLARA EV YAPTIK'
Proje koordinatörü Yusuf Keskin, büyük şehirlerde evi olmayan ama köye dönmek isteyenler için 2016 yılında 'Köyler yaşamalıdır' projesi kapsamında çalışma başlattıklarını ifade ederek, " İstanbul'da yaşayıp da köyde evi olmayanlar için Valiliğimize vermiş olduğumuz dilekçe ile 90 dönüm araziyi köyümüze kazandırarak 52 tane ev yaparak bitirdik. Kurban Bayramı'nda anahtar teslimini yapacağız. Amacımız 'Köyle yaşamalıdır' projesi kapsamında köylerimizi biraz daha hareketlendirip, biraz daha canlandırmak adına köyde evi olmayanlara ev yaptık. Evlerimizi 2+1 ve 3+1 olarak inşa ettik. 2016 yılından bugüne bu hale getirdik. Köylüler büyük şehirlere göçüp giderken köylerimiz garip kaldı. Köylülerimiz tarımsal arazilere ev yaptı. Toprak bizim için çok değerli. Daha sonra toprağa ihtiyaç duyduğumuz anda taşın üstünde hiçbir şey yetiştiremeyiz" dedi.
'TÜM KÖYLERE ÖRNEK OLDUK, GÖÇÜ ÖNLEMEMİZ GEREKİYOR'
Evlerin yapıldığı bölgenin taşlık ve kullanılmayan bir alanda olduğunu belirten Keskin, "Burayı köylülerimize kazandırdık. Biz bu projeyi yaptıktan sonra Sivas'ın bütün köylerine örnek olduk. İnşallah diğer köylerimize örnek olmuşuzdur. Köyümüze 10 milyon TL'ye yakın bir yatırım yaptık. Göçü önlememiz gerekiyor. Köylülerimizin çoğu İstanbul'da balkonundan ve odasından başka hiçbir yer göremiyor. İstanbul'dan sıkıldı ve bunaldılar. Köyüne çok gelmek isteyen var ama köyde de evi yok. Köyüne dönmek isteyenler için bu proje büyük fırsat oldu. Biz bu işleri yaparken pandemi yoktu ama çok isabetli bir iş yapmış olduk. Burada herkes eviyle ve bahçesiyle uğraşacak" diye konuştu. Sivas’ta köye dönüşü teşvik için örnek proje

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Hafik, Sivas, Güncel, Haber

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