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Sivas'ta kuaförler, kapatma kararından memnun

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelgede berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin saat 18.00'den sonra geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi.

21.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:53
Sivas'ta kuaförler, kapatma kararından memnun

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelgede berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin saat 18.00'den sonra geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi. Sivas 'ta faaliyet gösteren kuaför işletmecileri kararı memnuniyetle karşıladı.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu. Kararı Sivas'ta faaliyet gösteren kuaförler memnuniyetle karşıladı.

Kuaför işletmecisi Murat Durak, "Bence geç bile kaldılar. Çünkü daha öncesinde çok sayıda müşteri tıraş ettik. Ama bizim için çok güzel oldu. Sonuçta elin değiyor, yaklaşıyorsun, tedirginliğin oluyor. Ondan sonra kötü oluyorum. Haberi görünce çok sevindim" dedi.

Kuaför işletmecisi Tacettin İlkay da "Kararı yerinde buluyorum. Çünkü bizim meslek grubumuz riskli bir meslek. Alınan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum. Gerekli desteğin de yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kuaför, Sivas, Güncel

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