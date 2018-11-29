Sivas'ta Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu
(SDT), "Kargo" adlı oyunu sahneye koyacak.
Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçuk
Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.
Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış bir grup gencin, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisinin içindeki hikayeleri anlatılıyor.
Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 1 Aralık
Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.
Selçuk,Devlet Tiyatroları,Sivas
29 Kasım 2018 Perşembe 09:55