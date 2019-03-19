Sivas'ta Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması Yapıldı

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Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Halk Oyunları İl Temsilciliğinin tertip ettiği kulüplerarası halk oyunları yarışması yapıldı.Sivas Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, halk oyunları yarışması minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde olmak üzere 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Halk oyunları yarışmasına, 14 kulüpten 180 yarışmacı katıldı. Heyecan dolu yarışmada, ekipler puan sıralamasına girebilmek için yoğun çaba harcadı. Özellikle minikler ve gençler kategorilerinde yapılan yarışmada, veliler ve diğer katılımcılar tezahüratlarıyla çocuklarına destek oldu."Geleneksel Düzenlemesiz Dal" minikler kategorisinde, Kazım Karabekir Paşa İlkokulu-Ortaokulu Spor Kulübü birinci, Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü ise ikinci oldu. Gençler kategorisinde Sivas Selçuklu Spor Kulübü birinci, Sivas Belediyesi Kültür ve Halk Oyunları Spor Kulübü ikinci, Sivas Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncü oldu."Geleneksel Düzenlemesiz Dal" büyükler kategorisinde, Anadolu Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Sivas Belediye Spor Kulübü ikinci, Sivas Selçuklu Spor Kulübü ise üçüncü oldu."Geleneksel Düzenlemeli Dal" minikler kategorisinde Sivas Selçuklu Spor Kulübü birinci oldu. Yıldızlar kategorisinde, Anadolu Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği kazandı. Gençler kategorisinde ise Sivas Selçuklu Spor Kulübü birinci oldu.Yarışmada dereceye giren halk oyunları ekipleri, Sivas'ı grup yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı.Halk oyunları yarışmasında dereceye giren kulüplere kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk, Halk Oyunları İl Temsilcisi Ali Yavuz ve Merkez Hakem Kurulu Üyesi Özcan Keskin takdim etti.