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Sivas'ta kumar operasyonu: 19 gözaltı

SİVAS'ta, iki katlı bir binanın zemin katında kumar oynayan 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

27.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:56
Sivas'ta kumar operasyonu: 19 gözaltı

SİVAS'ta, iki katlı bir binanın zemin katında kumar oynayan 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Koronavirüs tedbirlerine de uymayan 19 kişiye, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kentte, iki katlı bir binanın zemin katında kumar oynatıldığı ihbarını alan Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 19 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Masaların üzerinde bulunan 5 bin 500 TL'ye ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Binanın sahibi ve 19 kişi, kumar oynatmak ve oynamak suçundan gözaltına alındı. Ayrıca 19 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas Valiliğinin aldığı kararları ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 31 bin TL idari para cezası uygulandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel

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