Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sivas'ta kumar oynayan şahıslara 17 Bin 500 TL ceza

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahsa, hem kumar hem de korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 17 bin 500 TL para cezası kesildi.

17.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:00
Sivas'ta kumar oynayan şahıslara 17 Bin 500 TL ceza
Sivas 'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahsa, hem kumar hem de korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 17 bin 500 TL para cezası kesildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Taşköprü Mahallesinde bulunan bir binanın en üst katında kumar oynandığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri yapılan operasyonda, dairede kumar oynayan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Polis ekipleri dairede yapılan aramalarda bir miktar para, kumar oynamaya yarayan iskambil kağıtları ve zar buldu. Kumar oynayan her bir şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150'şer TL ve 5326 Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 1.225'er TL olmak üzere toplamda 17 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan iskambil kağıtlarını terastan aşağı atan ve polise mukavemet gösteren şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sivas, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
12 Aralık’ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail’i uyardı Haberler
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sivas'ta kumar oynayan şahıslara 17 Bin 500 TL ceza - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:52: Kağıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı - Haberler 02:50: Sesi duyan balkonlara koştu - Haberler 02:48: Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler 02:47: Devlet Arşivleri Başkanlığı, hazinesini dijital ortamda paylaşmaya başladı- Devlet Arşivi'ndeki... - Haberler 02:30: Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar - Haberler 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı 22:26: Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.